Протягом минулих тижнів навколо вулкана звели земляні та кам'яні бар'єри, однак лаву не вдалося стримати.

На південному заході Ісландії, на півстрові Рейк'янес, почалося друге за місяць виверження вулкана. Потоки лави досягли рибальського селища Гріндавік, підпаливши будинки на околиці.

Про це пише BBC і The Guardian.

У листопаді з Гріндавіка влада евакуювала через загрозу виверження чотирьох тисяч осіб. Після цього до Гріндавика повернулися близько сотні жителів і тепер їх довелося евакуювати повторно.

Протягом минулих тижнів навколо вулкана звели земляні та кам'яні бар'єри, які мали спрямувати магму від селища. Проте, як повідомило Ісландське метеорологічне управління, вони не допомогли – лава прорвала загородження.

Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон повідомив, що життю людей нічого не загрожує, але інфраструктура може опинитися під загрозою.

Виверження сталося після серії землетрусів у цьому регіоні. Недільна виверження − п'яте за рахунком, що відбулося на півострові з 2021 року. У грудні лава піднялася із трикілометрового розлому у земній поверхні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG