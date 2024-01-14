На південному заході Ісландії, на півстрові Рейк'янес, почалося друге за місяць виверження вулкана. Потоки лави досягли рибальського селища Гріндавік, підпаливши будинки на околиці.
Про це пише BBC і The Guardian.
У листопаді з Гріндавіка влада евакуювала через загрозу виверження чотирьох тисяч осіб. Після цього до Гріндавика повернулися близько сотні жителів і тепер їх довелося евакуювати повторно.
Протягом минулих тижнів навколо вулкана звели земляні та кам'яні бар'єри, які мали спрямувати магму від селища. Проте, як повідомило Ісландське метеорологічне управління, вони не допомогли – лава прорвала загородження.
Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон повідомив, що життю людей нічого не загрожує, але інфраструктура може опинитися під загрозою.
Виверження сталося після серії землетрусів у цьому регіоні. Недільна виверження − п'яте за рахунком, що відбулося на півострові з 2021 року. У грудні лава піднялася із трикілометрового розлому у земній поверхні.
- Наприкінці жовтня на Рейк'янесскагі за три дні сталося понад 5500 невеликих землетрусів.
- Рейк'янес − вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від Рейк'явіка. У березні 2021 року фонтани лави вражаюче вивергалися з тріщини в землі довжиною 500-750 метрів у вулканічній системі Фаградальсф’ял.
- Ісландія є домом для 33 діючих вулканічних систем, що є найбільше в Європі. Виверження лави відбуваються регулярно.
- Під час виверження вулкана Ейяф'ятлайокютль у 2010 році в атмосферу потрапили величезні хмари попелу, через які довелося надовго припинити авіасполучення над Європою. Зараз вчені не прогнозують такі потужні викиди попелу.