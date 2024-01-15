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Ракети Taurus могли б зруйнувати Кримський міст, — німецька опозиція

Німецька опозиція знову закликає Шольца передати Україні далекобійні ракети.

Ракети Taurus могли б зруйнувати Кримський міст, — німецька опозиція
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Голова опозиційної партії Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц вкотре закликав уряд Олафа Шольца надати далекобійні ракети Taurus Україні.

Про це пише Tagesschau з посиланням на інтерв'ю Мерца  для порталу Table Media, повідомляє "Європейська правда".

Фрідріх Мерц заявив, щоTaurus могли б зруйнувати Керченський міст у Криму – "найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення".

За його словами, федеральний канцлер Олаф Шольц все ще повинен відповісти німецькому народу, чому він не постачає Україні цю зброю.

"Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання", – розкритикував очільника уряду Мерц.

Для чого Україні ракети Taurus

  • Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.
  • Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
  • Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні. Так, у листопаді минулого року Бундестаг не ухвалив такого рішення. Хоча перед цим активісти розпочинали збір підписів під петицією із закликом до влади передати Україні ракети Taurus.
  • 3 січня 2024 року, після кількох ракетних атак росіян, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін наразі не ухвалив рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Він наголосив, що ФРН засуджує масовані ракетні обстріли РФ проти України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.
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