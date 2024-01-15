Ракети Taurus могли б зруйнувати Кримський міст, — німецька опозиція

Голова опозиційної партії Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц вкотре закликав уряд Олафа Шольца надати далекобійні ракети Taurus Україні.

Про це пише Tagesschau з посиланням на інтерв'ю Мерца для порталу Table Media, повідомляє "Європейська правда".

Фрідріх Мерц заявив, щоTaurus могли б зруйнувати Керченський міст у Криму – "найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення".

За його словами, федеральний канцлер Олаф Шольц все ще повинен відповісти німецькому народу, чому він не постачає Україні цю зброю.

"Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання", – розкритикував очільника уряду Мерц.

Для чого Україні ракети Taurus