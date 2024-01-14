Екссекретар США Джон Керрі доєднається до передвиборчої кампанії Байдена, − ЗМІ

Зараз демократ обіймає посаду спецпосланника Штатів з питань клімату.

Джо Байден благодарит бывшего госсекретаря США Джона Керри за поддержку во время предвыборного мероприятия в Нашуа, штат Нью-Гэм

80-річний колишній держсекретар США Джон Керрі незабаром піде з поста спецпосланника США з питань клімату і доєднається до передвиборчої кампанії свого соратника-демократа, президента Джо Байдена.

Про це пише BBC.

Як пишуть ЗМІ, Керрі оголосив про це своїм співробітникам у суботу, 13 січня.

2004 року сенатор Керрі програв президентські вибори Джорджу Бушу, який тоді переобрався на другий термін, випередивши Керрі всього на 2,4% голосів.

Пізніше, у 2013–2017 роках, він був держсекретарем за президента Барака Обами.

На нинішній посаді Керрі, зокрема, брав участь у підготовці та проведенні нещодавнього кліматичного саміту COP28 у Дубаї, на якому країни світу домовилися про стратегію поступової відмови від викопного палива.