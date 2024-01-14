Екссекретар США Джон Керрі доєднається до передвиборчої кампанії Байдена, − ЗМІ

80-річний колишній держсекретар США Джон Керрі незабаром піде з поста спецпосланника США з питань клімату і доєднається до передвиборчої кампанії свого соратника-демократа, президента Джо Байдена.
Про це пише BBC.
Як пишуть ЗМІ, Керрі оголосив про це своїм співробітникам у суботу, 13 січня.
2004 року сенатор Керрі програв президентські вибори Джорджу Бушу, який тоді переобрався на другий термін, випередивши Керрі всього на 2,4% голосів.
Пізніше, у 2013–2017 роках, він був держсекретарем за президента Барака Обами.
На нинішній посаді Керрі, зокрема, брав участь у підготовці та проведенні нещодавнього кліматичного саміту COP28 у Дубаї, на якому країни світу домовилися про стратегію поступової відмови від викопного палива.
- Раніше Байден, коментуючи виклики виборів 2024 року, заявив, що демократи повинні згуртуватися, щоб перемогти Дональда Трампа, інакше ризикують втратити демократію.
- Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
- Експрезидент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.
- Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Минулого четверга Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.
- Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.
- Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
- 19 грудня Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у праймеріз штату, що зробило його першим кандидатом в історії США, якого визнали непридатним для участі у президентських виборах через участь у заколоті.
- Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".