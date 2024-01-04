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Трамп просить Верховний суд скасувати заборону на участь у праймеріз у Колорадо

“Рішення Верховного суду Колорадо неконституційно позбавить виборчих прав мільйони виборців", йдеться в апеляції.

Трамп просить Верховний суд скасувати заборону на участь у праймеріз у Колорадо
Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023
Фото: EPA/UPG

Експрезидент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.

Про це пише Bloomberg.

Трамп хоче, аби суд постановив, що він не брав участі у заколоті, намагаючись скасувати свою поразку на виборах 2020 року, кульмінацією якого став смертоносний штурм у Капітолію у січні 2021 року.

“Рішення Верховного суду Колорадо неконституційно позбавить виборчих прав мільйони виборців у Колорадо та, ймовірно, буде використано як шаблон для позбавлення виборчих прав десятків мільйонів виборців у всій країні”, − йдеться в апеляції.

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Видання зазначає, що апеляція знаменує собою поворотний момент у безпрецедентній національній драмі довкола кандидатури Трампа. Рішення Верховного суду про перегляд та підтримку Трампа може покласти край зусиллям виключити його з виборчих бюлетенів у всій країні. Натомість рішення проти експрезидента може підживити цю тенденцію та порушити нові питання щодо його кандидатури.

  • Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Минулого четверга Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.
  • Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.
  • Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
  • 19 грудня Верховний суд Колорадо усунув Трампа від участі у праймеріз штату, що зробило його першим кандидатом в історії США, якого визнали непридатним для участі у президентських виборах через участь у заколоті.
  • Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".
  • Якщо Трамп переможе на виборах, він може призначити лояльних людей, щоб змінити політику США щодо Китаю, НАТО та України.
  • Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.
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