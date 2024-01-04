Трамп просить Верховний суд скасувати заборону на участь у праймеріз у Колорадо

Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023

Експрезидент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.

Про це пише Bloomberg.

Трамп хоче, аби суд постановив, що він не брав участі у заколоті, намагаючись скасувати свою поразку на виборах 2020 року, кульмінацією якого став смертоносний штурм у Капітолію у січні 2021 року.

“Рішення Верховного суду Колорадо неконституційно позбавить виборчих прав мільйони виборців у Колорадо та, ймовірно, буде використано як шаблон для позбавлення виборчих прав десятків мільйонів виборців у всій країні”, − йдеться в апеляції.

Видання зазначає, що апеляція знаменує собою поворотний момент у безпрецедентній національній драмі довкола кандидатури Трампа. Рішення Верховного суду про перегляд та підтримку Трампа може покласти край зусиллям виключити його з виборчих бюлетенів у всій країні. Натомість рішення проти експрезидента може підживити цю тенденцію та порушити нові питання щодо його кандидатури.