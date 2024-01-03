Прем'єр Польщі Дональд Туск переконуватиме польських протестувальників не блокувати кордон з Україною

Очільник польського уряду Дональд Туск переконуватиме польських протестувальників не блокувати польсько-український кордон.
Про це Туск сказав під час пресконференції в середу у Варшаві, передає Укрінформ.
Дональд Туск запевнив, що для Польщі “дуже важлива допомога для України у війні з Росією і в цьому питання діяльність Польщі не зміниться”.
Голова уряду пообіцяв зробити все, щоб ефективно підтримувати Україну в її захисті від російської агресії.
В свою чергу, уряд Польщі розуміє побоювання польських аграріїв і перевізників. Дональд Туск зазначив, що перевірить, чому польські аграрії планують відновити блокаду польсько-українського кордону попри домовленість про призупинення блокади.
“Я хотітиму довідатися, чому довіра (між міністром і фермерами – ред.) була настільки короткотривалою”,- зазначив голова уряду Польщі
Також Туск повідомив, що попросив міністра інфраструктури Даріуша Клімчака надати йому перспективи вирішення проблеми блокади кордону з боку перевізників.
“Я переконуватиму польських перевізників, аби вони не використовували блокаду як метод захисту своїх інтересів”, - наголосив Туск, і запевнив, що польський уряд хоче зробити “все можливе, щоб захистити їхні інтереси у нерівній конкуренції з українськими перевізниками”.
На думку прем'єра, блокада кордону в умовах посилення бомбардувань Росією України не допомагає польській владі вирішувати цю проблему, а навпаки перешкоджає.
Туск підкреслив, що аргументи Польщі “краще почують” (в Україні і ЄС – ред.), якщо Польща не буде країною, яка блокує кордон”.
- Польське міністерство сільського господарства прийняло всі три вимоги, які висунули фермери для того, щоб не блокувати польсько-український кордон у Медиці.
- Польський міністр сільського господарства і розвитку села в уряді Дональда Туска Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки Євросоюз не створить нові правила для імпорту українського зерна.
-
У вересні 2023 року польський уряд ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту українського зерна.
-
Про польське ембарго та політичний підтекст щодо заборони імпорту українського зерна до Польщі, читайте у матеріалі Lb.ua "Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали".
-
Польські перевізники перекрили проїзд до пунктів проуску ще 6 листопада 2023 року. Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
-
Прем'єр Польщі Дональд Туск впевнений, що країна близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону, та спершу глава уряду Польщі пропонує обговорити питання Володимиру Зеленському.
- Детально про блокаду у матеріалі Lb.ua: Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?