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Прем'єр Польщі Дональд Туск переконуватиме польських протестувальників не блокувати кордон з Україною

Уряд Польщі розуміє побоювання польських аграріїв і перевізників.

Прем'єр Польщі Дональд Туск переконуватиме польських протестувальників не блокувати кордон з Україною
Фото: EPA/UPG

Очільник польського уряду Дональд Туск переконуватиме польських протестувальників не блокувати польсько-український кордон.

Про це Туск сказав під час пресконференції в середу у Варшаві, передає Укрінформ.

Дональд Туск запевнив, що для Польщі “дуже важлива допомога для України у війні з Росією і в цьому питання діяльність Польщі не зміниться”.

Голова уряду пообіцяв зробити все, щоб ефективно підтримувати Україну в її захисті від російської агресії.

В свою чергу, уряд Польщі розуміє побоювання польських аграріїв і перевізників. Дональд Туск зазначив, що перевірить, чому польські аграрії планують відновити блокаду польсько-українського кордону попри домовленість про призупинення блокади.

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“Я хотітиму довідатися, чому довіра (між міністром і фермерами – ред.) була настільки короткотривалою”,- зазначив голова уряду Польщі

Також Туск повідомив, що попросив міністра інфраструктури Даріуша Клімчака надати йому перспективи вирішення проблеми блокади кордону з боку перевізників.

“Я переконуватиму польських перевізників, аби вони не використовували блокаду як метод захисту своїх інтересів”, - наголосив Туск, і запевнив, що польський уряд хоче зробити “все можливе, щоб захистити їхні інтереси у нерівній конкуренції з українськими перевізниками”. 

На думку прем'єра, блокада кордону в умовах посилення бомбардувань Росією України не допомагає польській владі вирішувати цю проблему, а навпаки перешкоджає.

Туск підкреслив, що аргументи Польщі “краще почують” (в Україні і ЄС – ред.), якщо Польща не буде країною, яка блокує кордон”.

  • У вересні 2023 року польський уряд ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту українського зерна.

  • Про польське ембарго та політичний підтекст щодо заборони імпорту українського зерна до Польщі, читайте у матеріалі Lb.ua "Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали".

  • Польські перевізники перекрили проїзд до пунктів проуску ще 6 листопада 2023 року. Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

  • Прем'єр Польщі Дональд Туск впевнений, що країна близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону, та спершу глава уряду Польщі пропонує обговорити питання Володимиру Зеленському.

  • Детально про блокаду у матеріалі Lb.ua: Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?
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