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Польща близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону, – Туск

Прем'єр Польщі пропонує Зеленському обговорити питання блокування кордону.

Польща близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону, – Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр Польщі Дональд Туск впевнений, що країна близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону, та спершу глава уряду Польщі пропонує обговорити питання Володимиру Зеленському, – пише Reuters.

"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі. Я не думаю, що ми досягнемо того максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції і зняти блокаду на кордоні", – заявив Дональд Туск на пресконференції.

Прем'єр зазначив – він зробить все можливе, щоб полегшити життя і долю польських далекобійників.

Туск додав, що чинні правила щодо дозволів для українських водіїв діятимуть до червня 2024 року, і що малоймовірно, що вони будуть змінені до цього часу. Однак сказав, що інші питання можуть бути вирішені на "операційному рівні".

Він додав, що детальніше обговорить питання блокування кордону далекобійниками з президентом України Володимиром Зеленським під час свого майбутнього візиту до Києва.

Останні події щодо блокування українсько-польського кордону:

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