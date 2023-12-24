Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво, – Reuters

Страйкарі пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години.

Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво. Страйкарі пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години, — очільниця протесту у Дорогуську Едита Ожигалу, — пише Reuters.

"Ми посилюємо протест: одна вантажівка кожні три години", — заявила Ожигалу.

Раніше протестувальники пропускали по три вантажівки щогодини, тепер блокувальники пропускатимуть лише по одній вантажівці кожні три години.

Посилення блокування українсько-польського кордону зумовлене тим, що вчора польські фермери призупинити свій протест від ранку 24 грудня на пункті пропуску "Шегині-Медика".