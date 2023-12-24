Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво, – Reuters

Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво. Страйкарі пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години, — очільниця протесту у Дорогуську Едита Ожигалу, — пише Reuters.
"Ми посилюємо протест: одна вантажівка кожні три години", — заявила Ожигалу.
Раніше протестувальники пропускали по три вантажівки щогодини, тепер блокувальники пропускатимуть лише по одній вантажівці кожні три години.
Посилення блокування українсько-польського кордону зумовлене тим, що вчора польські фермери призупинити свій протест від ранку 24 грудня на пункті пропуску "Шегині-Медика".
- 23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика".
- 18 грудня польськіперевізники відновили протестина найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами «Гребенне — Рава-Руська» і «Краківець — Корчова».
- Подробиці про ситуацію читайте в матеріалі "Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?".
- Напередодні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком (Dariusz Klimczak) у Варшаві. Міністри теж обговорювали проблему з розблокування кордону.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває з візитом у нашій країні.