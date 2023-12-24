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Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво, – Reuters

Страйкарі пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години.

Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво. Страйкарі пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години, — очільниця протесту у Дорогуську Едита Ожигалу, — пише Reuters.

"Ми посилюємо протест: одна вантажівка кожні три години", —  заявила Ожигалу.

Раніше протестувальники пропускали по три вантажівки щогодини, тепер блокувальники пропускатимуть лише по одній вантажівці кожні три години.

Посилення блокування українсько-польського кордону зумовлене тим, що вчора польські фермери призупинити свій протест від ранку 24 грудня на пункті пропуску "Шегині-Медика".

  • 23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика". 
  • 18 грудня польськіперевізники відновили протестина найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами «Гребенне — Рава-Руська» і «Краківець — Корчова».
  • Подробиці про ситуацію читайте в матеріалі "Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?".
  • Напередодні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком (Dariusz Klimczak) у Варшаві. Міністри теж обговорювали проблему з розблокування кордону.
  • Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває з візитом у нашій країні.
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