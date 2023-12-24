У Румунії стався землетрус магнітудою 4,2

У неділю вранці в Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,2 на глибині 96,8 км. Інофрмація про жертв чи постраждалих не надходила.

Про це повідомляє румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP).

Землетрус зафіксували с. Вранча, на глибині 96,8 км.

"Землетрус стався поблизу таких населених пунктів: 35 км на північ від Фочани, 59 км на північ від Бузеу, 76 км на схід від Сфанту-Георге, 87 км на схід від Брашова, 95 км на південний схід від Барлада, 98 км на північний схід від Плоєшть, 99 км на південь від Бакеу", – зазначають в інституті.

Фото: румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі

Наприкінці листопада у Румунії на захід від села Нережу-Мік у повіті Вранча стався потужний землетрус. Його епіцентр залягав на глибині 146,6 км.