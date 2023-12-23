Польські фермери припинили страйк на пункті пропуску "Шегині-Медика"

23 грудня вранці польскі фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика". Про це в мережі "Х" повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

Віцепремʼєр зазначив, що польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв:

дотації на закупівлю кукурудзи;

збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;

продовження кредитів ліквідності.

"Протест призупинено, три основні вимоги якнайшвидше перейдуть у фазу реалізації. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом виробити очікувані рішення. Так працює ефективне міністерство сільського господарства. Фермери повинні повернути свою суб’єктність і довіру", – заявив Колодзейчак.

Також віцепрем'єр звинуватив у блокаді кордону політику уряду Польщі.

"Основою нинішніх протестів є безвідповідальна політика уряду", – зазначає він.

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