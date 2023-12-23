Польські фермери припинили страйк на пункті пропуску "Шегині-Медика"

23 грудня вранці польскі фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика". Про це в мережі "Х" повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.
Віцепремʼєр зазначив, що польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв:
- дотації на закупівлю кукурудзи;
- збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;
- продовження кредитів ліквідності.
"Протест призупинено, три основні вимоги якнайшвидше перейдуть у фазу реалізації. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом виробити очікувані рішення. Так працює ефективне міністерство сільського господарства. Фермери повинні повернути свою суб’єктність і довіру", – заявив Колодзейчак.
Також віцепрем'єр звинуватив у блокаді кордону політику уряду Польщі.
"Основою нинішніх протестів є безвідповідальна політика уряду", – зазначає він.
Що відомо про блокаду українсько-польського кордону
- Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам.
- 18 грудня польські перевізники відновили протести на найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами «Гребенне — Рава-Руська» і «Краківець — Корчова».
- Подробиці про ситуацію читайте в матеріалі "Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?".
- Напередодні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком (Dariusz Klimczak) у Варшаві. Міністри теж обговорювали проблему з розблокування кордону.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває з візитом у нашій країні.