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Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин", – ДПСУ

Блокувати кордон почали сьогодні, 18 грудня, після 15:00.

Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин", – ДПСУ
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Сьогодні, 18 грудня після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". 

"Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща. Організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю на годину", – повідомили в ДПСУ.

Проте раніше організатори протесту зазначали, що пропускатимуть по три вантажівки за годину.

Водночас прикордонники інформують, що протестувальники не затримуватимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Окрім цього, за наявною інформацією, не планують перешкоджати руху автобусів.

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