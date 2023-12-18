Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин", – ДПСУ

Блокувати кордон почали сьогодні, 18 грудня, після 15:00.

Сьогодні, 18 грудня після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

"Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща. Організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю на годину", – повідомили в ДПСУ.

Проте раніше організатори протесту зазначали, що пропускатимуть по три вантажівки за годину.

Водночас прикордонники інформують, що протестувальники не затримуватимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Окрім цього, за наявною інформацією, не планують перешкоджати руху автобусів.