Німеччина вперше в історії розгорне цілу бригаду за кордоном – у Литві

Основні підрозділи німецької армійської бригади в 2025 році почнуть працювати в Литві. Відповідну угоду підписали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус із литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

Розгортання німецьких військ на литовській території зафіксували в дорожній карті. Про це Анушаускас повідомив у X.

"Радий приймати мого німецького колегу, міністра оборони Бориса Пісторіуса, і підписати дорожню карту, в якій викладено наміри обох країн щодо розгортання німецької бригади в Литві та подальших кроків для її повного розгортання", – написав він.

Фото: @a_anusauskas Арвідас Анушаускас і Борис Пісторіус

Це вперше в історії сучасної Німеччини Бундесвер на постійній основі розмістить цілу бригаду у Литві – безпосередньо на кордоні НАТО з Росією, пише УП. Під час церемонії підписання Пісторіус говорив про "історичний момент" та "віху", а також підкреслив, що під керівництвом Німеччини буде створена боєздатна бригада, яка стримуватиме Росію.

"Найбільшою загрозою для нас є агресивна політика Росії", – сказав литовський міністр.

Згідно з планом, розгортання бригади має завершитися до 2027.