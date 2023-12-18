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"Те, що канцлер Німеччини зробив на саміті, увійде в історію", – Кулеба

Міністр закордонних справ подякував Олафу Шольцу за те, що на саміті ЄС той попросив Орбана вийти із зали.

"Те, що канцлер Німеччини зробив на саміті, увійде в історію", – Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу після того, як той на саміті ЄС 14 грудня, під час рішення лідерів  щодо України запропонував Віктору Орбану, єдиному, хто міг ветувати "українське питання" покинути зал під час голосування.

"Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб скасувати погрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького керівництва в інтересах Європи"  – сказав Кулеба німецькому Bild.

Також сказав, що, коли минулого травня проводив кампанію в Берліні за надання Україні статусу кандидата в ЄС, заклики до Німеччини взяти на себе ініціативу в цьому процесі здебільшого не були почуті, проте ситуація змінилася.

"Ми маємо багато причин бути вдячними Німеччині, від військової допомоги до фінансової підтримки, але політична ясність щодо членства України в ЄС, мабуть, найкращий різдвяний подарунок від Берліна. Сірі зони в Європі більше неможливі. Я радий, що цього тижня ми всі стали безпечнішими та впевненішими", – заявив міністр.

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