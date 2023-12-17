Північна Корея запустила у море балістичну ракету малої дальності

Північна Корея 17 грудня запустила у Японське море одну балістичну ракету малої дальності.
Спочатку повідомлялось про пуск міжконтинентальної балістичної ракети, який прогнозували у Сеулі. Проте, як повідомляє "Європейська правда", згодом Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що це була балістична ракета малої дальності.
Її запустили з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом.
Ракета подолала близько 570 км і впала у море.
Пуск співпав з датою смерті попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра.
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