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Північна Корея запустила у море балістичну ракету малої дальності

Пуск співпав з датою смерті попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра. 

Північна Корея запустила у море балістичну ракету малої дальності
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Північна Корея 17 грудня запустила у Японське море одну балістичну ракету малої дальності.

Спочатку повідомлялось про пуск міжконтинентальної балістичної ракети, який прогнозували у Сеулі. Проте, як повідомляє  "Європейська правда", згодом Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що це була балістична ракета малої дальності. 

Її запустили з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом. 

Ракета подолала близько 570 км і впала у море.

Пуск співпав з датою смерті попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра. 

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