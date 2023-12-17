​Держчиновники США закликають Байдена підтримання припинення бойових дій у Газі.

Понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) закликали адміністрацію президента Джо Байдена підтриматинегайне припинення вогню в Газі.

Як пише з посиланням на CNN "Європейська правда", на ім'я міністра національної безпеки країни Алехандро Майоркаса надіслали листа, доступ до якого отримали журналісти.

"Ми приєднуємося до наших колег на Капітолійському пагорбі, в USAID, Державному департаменті та інших органах виконавчої влади, які висловили аналогічну стурбованість, закликаючи адміністрацію Байдена закликати до негайного припинення вогню та бойових дій", – йдеться в листі.

Також у листі вказано, що міністерство було мовчазним свідком голоду палестинців, тому США повинні діяти терміново, щоб врятувати якомога більше життів та досягти негайної, постійної угоди про припинення вогню й повернення всіх заручників.

Хто саме підписав лист, не вказується, але зазначають, що це – співробітники кількох федеральних відомств, які входять до складу міністерства нацбезпеки, включаючи Імміграційну та митну службу, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та Службу громадянства й імміграції США.

Як зазначається, співробітники, що підписали листа, зробили це анонімно, оскільки побоюються щодо особистої безпеки та ризику професійних наслідків.