В районі сектора Гази загинув французький дипломат

13 грудня на півдні сектора Гази загинув один зі співробітників МЗС Франції. Дипломат загинув внаслідок поранень під час ізраїльського бомбардування в Рафаху, на півдні Сектора Гази, – йдеться у повідомленні МЗС Франції.
"Працівник Міністерства закордонних справ жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими колегами та численними членами їхніх родин. Цей будинок зазнав ізраїльського бомбардування в середу ввечері, там загинуло близько 10 людей", – пише пресслужба відомства.
Країна засуджує бомбардування житлового будинку і вимагає, щоб ізраїльська влада пролила світло на обставини цього удару.
Останні події у війни Ізраїлю проти ХАМАС
- Збройні сили Ізраїлю почали закачувати морську воду у величезний комплекс тунелів ХАМАС у секторі Гази.
- Раніше Війська Армії оборони Ізраїлю завдали повітряного удару по терористах, озброєних переносними ракетами у районі Шеджайя у Секторі Гази. Під час роботи з очищення території в Джабалії війська Ізраїлю виявили токарний верстат, який використовувався для виробництва зброї, а також пусковий майданчик ХАМАСу, який містив приблизно 50 снарядів, деякі з яких були заряджені та готові до стрільби.
- ЦАХАЛ заявив, що багато терористів ХАМАСу здалися у полон, передавши Ізраїлю свою зброю та спорядження.
- Минулого тижня Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у Секторі Гази.
- Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію на екстреній спеціальній сесії, Ізраїль і США голосували проти. Вони вважають, що припинення вогню дозволяє посилитися ХАМАС.