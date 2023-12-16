​Британська розвідка назвала кібератаку на Київстар однією з найруйнівніших

12 грудня найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку "Київстар" зазнав кібератаки. Наслідки кібератаки тривали щонайменше 48 годин, впливаючи на служби екстреної допомоги та урядові ресурси, мобільний зв'язок та оповіщення. Це одна з найруйнівніших кібератак в Україні від початку повномасштабного вторгнення, – пишуть у Міноборони Британії.

"Повідомляється, що внаслідок кібератаки користувачі залишилися без мобільного сигналу та можливості користуватися Інтернетом. У "Київстарі" повідомили, що під час атаки жодні персональні дані не були скомпрометовані", – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що внаслідок кібератаки було порушено роботу сирен повітряної тривоги, деяких банків, банкоматів і торгових терміналів.

"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії", – додають у Міноборони Британії.

Хакерська атака на "Київстар"