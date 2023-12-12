На відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень, - ЗМІ

Наразі ситуація у оператора мобільного зв'язку “Київстар” після хакерської атаки досить складна.
Про це повідомляє Кореспондент.net з посиланням на співробітників компанії.
За словами співрозмовників видання, хакери не лише "вбили" “Кору” (головний пункт управління всією мережею оператора), а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.
Наприклад, в Київській області знаходиться орієнтовно 1 500 базових станцій, з них 150-200 – це транзитні.
"Якщо прийдеться їх переключати вручну, а не дистанційно, то це може зайняти мінімум тиждень часу. Ремонтні бригади вже роз’їхались на декілька таких станцій. Але ми надіємось, що вдасться скоро підняти Кору, тому зв'язок може з’явитись десь протягом доби і то, лише точково", – розповів один із інженерів компанії.
Як додає Кореспондент.net, президент компанії Олександр Комаров раніше повідомляв, що кібератака мала на меті "максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури" оператора. Комаров запевнив, що витоку даних користувачів наразі немає.
Що відомо про хакерську атаку на Київстар
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