На відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень, - ЗМІ

Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.

Наразі ситуація у оператора мобільного зв'язку “Київстар” після хакерської атаки досить складна.

Про це повідомляє Кореспондент.net з посиланням на співробітників компанії.

За словами співрозмовників видання, хакери не лише "вбили" “Кору” (головний пункт управління всією мережею оператора), а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.

Наприклад, в Київській області знаходиться орієнтовно 1 500 базових станцій, з них 150-200 – це транзитні.

"Якщо прийдеться їх переключати вручну, а не дистанційно, то це може зайняти мінімум тиждень часу. Ремонтні бригади вже роз’їхались на декілька таких станцій. Але ми надіємось, що вдасться скоро підняти Кору, тому зв'язок може з’явитись десь протягом доби і то, лише точково", – розповів один із інженерів компанії.

Як додає Кореспондент.net, президент компанії Олександр Комаров раніше повідомляв, що кібератака мала на меті "максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури" оператора. Комаров запевнив, що витоку даних користувачів наразі немає.

Що відомо про хакерську атаку на Київстар