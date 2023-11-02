У Мінцифри презентували нову українську розробку комплексу РЕБ

У Міністерстві цифрової транформації України показали українську розробку комплексу РЕБ створену у рамках рядової програми Brave1. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе.

Piranha AVD 360 – це унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони, його технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів.

"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат — "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", – розповідає Федоров.

Крім того, Piranha має здатність пригнічувати системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС. Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.

Українські розробники створили робота-камікадзе для потреб Сил оборони. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.