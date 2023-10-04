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Meta запропонує європейським користувачам Facebook та Instagram систему підписок, – "Голос Америки"

Платити за те, щоб соцмережа не збирала дані для рекламодавців, доведеться щонайменше 10 доларів. 

Meta запропонує європейським користувачам Facebook та Instagram систему підписок, – "Голос Америки"
Фото: cnet.com

Компанія Meta збирається запропонувати європейським користувачам Facebook та Instagram систему підписок для уникнення збирання їхніх даних для рекламодавців. Про це з посиланням на джерела пише "Голос Америки".

Уперше про цей намір повідомила газета Wall Street Journal. Ідея підписок виникла на тлі намагань компанії відповідати усе новим і новим нормативним актам Євросоюзу, спрямованим на обмеження могутності американських великих технологій.

Meta отримує мільярди доларів прибутку, пропонуючи рекламодавцям високоіндивідуалізовані дані про користувачів, але нові європейські правила та рішення судів ЄС ускладнили цю практику.

"Джерело, близьке до цього питання, повідомило, що підписники в Європі можуть платити 10,50 доларів на місяць за веб-версію Instagram або Facebook або 13,50 доларів на місяць за Instagram на своїх телефонах", – зазначили журналісти. 

Нагадаємо, в травні американського технологічного гіганта Meta оштрафували на рекордну суму в 1,2 мільярда євро за недотримання правил конфіденційності Євросоюзу.

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