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У 2023 році виробництво українських безпілотників зросло у понад 100 разів, - Федоров

Завдання Армії дронів на 2024 рік, за словами глави Мінцифри, - наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення дронами.

У 2023 році виробництво українських безпілотників зросло у понад 100 разів, - Федоров
Михайло Федоров
Фото: Макс Требухов

Цього року виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, завдання Армії дронів на 2024 рік — наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення БпЛА. "Цього року виробництво українських безпілотників вже зросло в понад 100 разів. Росіяни відчувають це по втратах живої сили, броньованої техніки, ППО та кораблів. Але дронів недостатньо, їх потрібно більше на фронті", - зазначив очільник Мінцифри.

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Нагадаємо, нещодавно Федоров заявляв, що до кінця року Україна збільшить виробництво безпілотників у 140 разів.

Тим часом українські військові випробовують на передовій безпілотного робота Ironclad.

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