Науседа закликав Україну і Польщу якнайшвидше владнати розбіжності заради захисту Європи від Росії

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну і Польщу якнайшвидше владнати розбіжності, відреагувавши на заяву польської сторони про зупинку постачання зброї Києву, передає LRT.

"Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше заради загальної, найважливішої мети - захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії. Позиція Польщі у наданні підтримки є винятковою. Необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", - вважає президент Литви.

Науседа наголосив, що мова йде не про безпеку окремих держав, а всього континенту. Тому, з його словами, "лише спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному ми можемо протистояти небезпекам зовнішніх загроз". Натомість суперечки не лише підривають єдність, а й допомагають ворожій пропаганді, вважає литовський президент.

Нагадаємо, Польща після 15 вересня заявила, що продовжує заборону імпорту українського зерна попри рішення Єврокомісії. Україна пригрозила арбітражем СОТ і тим, що найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Напередодні МЗС Польщі викликало українського посла через репліку Володимира Зеленського про на Генасамблеї ООН, який сказав, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, опосередковано підтримуючи Росію. Українське Міністерство закордонних справ згодом закликало Польщу "відкинути емоції" та наголосило, що Україна запропонувала конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

Тоді польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні.



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