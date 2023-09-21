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Порошенко запропонував залишити військове ПДФО громадам, але витрачати його виключно на завдання оборони

Експрезидент підготував альтернативний законопроєкт.

Порошенко запропонував залишити військове ПДФО громадам, але витрачати його виключно на завдання оборони
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді назвав вилучення так званого військового ПДФО «похороном децентралізації», повідомляє пресслужба "ЄС".

«Якщо ви прислухаєтеся, то зараз почуєте звуки похоронного маршу – це похорон децентралізації. Тієї реформи, яку я разом з партнерами робив і зробив з 2014 року», – нагадав експрезидент.

Він назвав принизливими пропозиції суб’єктам місцевого самоврядування допомагати армії без грошей. «Це – цинізм, брехня і знущання над Конституцією. Це – знущання над волонтерами. Бо ресурсу у волонтерів залишається менше, а спільні заходи волонтерів і бригад дозволяють звернутися до суб’єктів місцевого самоврядування щодо коштів субвенції. щоб терміново, негайно вирішити проблеми, які виникають перед бригадами», – сказав Петро Порошенко.

Це, за його словами, спонукало підготувати альтернативний законопроєкт, де 100% коштів, які надходять від субвенції, можуть бути витрачені виключно на завдання оборони.

«Жодної бруківки, жодних овочерізок. Виключно на базі пропозицій бригад, які мають пункт постійної дислокації в громаді. Використовуються ці кошти також для цивільного захисту, для бомбосховищ, для багатьох інших речей. Я закликаю депутатів – мажоритарників, тих, хто працюють з волонтерами, тих, хто тут вишикувався з прапорами бригад, дати відсіч цьому законопроєкту, підтримати мій законопроєкт, захистити військовослужбовців і перемогти. Перемогти путіна, а не на виборах. Це – наше завдання», – резюмував Петро Порошенко.

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