Порошенко запропонував залишити військове ПДФО громадам, але витрачати його виключно на завдання оборони

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді назвав вилучення так званого військового ПДФО «похороном децентралізації», повідомляє пресслужба "ЄС".

«Якщо ви прислухаєтеся, то зараз почуєте звуки похоронного маршу – це похорон децентралізації. Тієї реформи, яку я разом з партнерами робив і зробив з 2014 року», – нагадав експрезидент.

Він назвав принизливими пропозиції суб’єктам місцевого самоврядування допомагати армії без грошей. «Це – цинізм, брехня і знущання над Конституцією. Це – знущання над волонтерами. Бо ресурсу у волонтерів залишається менше, а спільні заходи волонтерів і бригад дозволяють звернутися до суб’єктів місцевого самоврядування щодо коштів субвенції. щоб терміново, негайно вирішити проблеми, які виникають перед бригадами», – сказав Петро Порошенко.

Це, за його словами, спонукало підготувати альтернативний законопроєкт, де 100% коштів, які надходять від субвенції, можуть бути витрачені виключно на завдання оборони.

«Жодної бруківки, жодних овочерізок. Виключно на базі пропозицій бригад, які мають пункт постійної дислокації в громаді. Використовуються ці кошти також для цивільного захисту, для бомбосховищ, для багатьох інших речей. Я закликаю депутатів – мажоритарників, тих, хто працюють з волонтерами, тих, хто тут вишикувався з прапорами бригад, дати відсіч цьому законопроєкту, підтримати мій законопроєкт, захистити військовослужбовців і перемогти. Перемогти путіна, а не на виборах. Це – наше завдання», – резюмував Петро Порошенко.