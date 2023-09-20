Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету-24 і закликав нікому не підвищувати видатки, крім ЗСУ

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради розкритикував проєкт Державного бюджету на 2024 рік, в якому суттєво збільшуються видатки на БЕБ, ДБР, прокуратуру та інших силовиків, при цьому скорочуються видатки на Міністерство оборони.

«Логіка цього бюджету – зменшення фінансування на оборону під час війни і збільшення фінансування карального апарату. Навіщо збільшується бюджет БЕБ? Навіщо збільшуються ті, хто переслідує бізнес? Таким шляхом вони збираються збільшити зростання економіки? Для того, щоб давати більше молока, корову треба менше годувати і більше доїти?» – обурився Порошенко.

За його словами, це нагадує йому ситуацію в жовтні 2021 року, коли Кабмін відмовлявся збільшувати фінансування армії перед війною або передати гроші з Дорожнього фонду на боротьбу з ковідом абощо.





«Зараз забирають гроші в Міноборони і передають їх Мінстратпрому. Нам кажуть, що це для оборони. А з якого біса ви взяли, що Міноборони має купляти тільки в іноземців, а не своїми коштами стимулювати місцеве виробництво? Якщо ви хочете стимулювати Мінстратпром, дайте бюджетне кредитування. Щоб хтось хоч відповідав, що ці гроші не будуть вкрадені, як це відбувається протягом цих 600 днів, а нарешті коли-небудь повернуться до Державного бюджету. Це – європейський принцип», – зауважив Петро Порошенко.

«Заберіть гроші в «інвестнянь», які руйнують конкурентне середовище. Заберіть гроші в індустріальних парків і направте всі на Міністерство оборони. Принцип, який має сповідуватись – нікому не підвищувати видатки, за винятком Міністерства оборони, Збройних Сил України, наших воїнів», – додав він.