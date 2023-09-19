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Порошенко привіз комплекс Poseidon у 22-у бригаду

Комплекс складається із трьох БПЛА з мобільним пунктом управління на базі британської вантажівки DAF.

Сьогодні аеророзвідка 22-ї бригади отримала велике поповнення: лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко привіз хлопцям комплекс із трьох БПЛА Poseidon з мобільним пунктом управління на базі британської вантажівки DAF. Повідомляє пресслужба "ЄС".

Порошенко каже: щасливий передати героїчній бригаді, яка веде важкі бої, «очі», що бачать за 50 кілометрів і мають унікальну оптику. 

Poseidon – це комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

«Наші науково-дослідні фахівці не стоять на місці. Ми збираємося модернізувати «Посейдони», поставивши новий блок, який ще більш вдало протистоїть радіоелектронній боротьбі русні», – пояснив Порошенко.

«Ми не зупиняємось. У нас ще три бригади стоять на черзі. Ми спільно працюємо і з органами місцевого самоврядування», – пояснює Петро Порошенко і додає: ідея вилучити військовий ПДФО з місцевих бюджетів, на його думку, завадить громадам фінансувати великі проєкти для ЗСУ.

«Зараз у парламенті робиться спроба, щоб позбавити бригади можливості фінансування з джерел суб’єктів місцевого самоврядування в місці їх постійної дислокації. Зараз наші бригади мають можливість звернутися до цих міст, отримати на свій рахунок гроші і закупати те, що їм потрібно – техніку, шини, запчастини, необхідні речі для наших воїнів. В тому числі і дрони, Мавіки і багато іншого», – вважає Порошенко.

22-а окрема механізована бригада ЗСУ воює на бахмутському напрямку. У бригаді кажуть: без аеророзвідки з допомогою дронів у сучасній війні не обійтися. «Без цих «очей» неможливо навіть уявити повну картину бойової обстановки та передбачити всі можливі ризики перебігу бою. Не менш важливе завдання – залишатись непомітним для ворога, якісно відпрацювати та неушкодженим повернутися на «базу», – розповідають військові.

«Нас надихають успіхи ЗСУ – звільнення Андріївки, Кліщіївки. Ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу і підтримати наших воїнів. Ви бачите, що, крім комплексу оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів, ми передаємо ще й зроблений нами пункт управління. Там є робочі місця для оператора, пілота, командира, дешифрувальника і зв’язківця. У такому захищеному вигляді ми створюємо всі умови для ефективної, високоякісної роботи наших воїнів. Так що передаємо це нашій дружній і улюбленій 22-ій бригаді», – говорить Петро Порошенко.

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