Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
ГоловнаПолітика

Головним комунікаційником Південноукраїнської АЕС призначили екскоординатора руху Медведчука

Він також був депутатом райради від ОПЗЖ.

Головним комунікаційником Південноукраїнської АЕС призначили екскоординатора руху Медведчука
Фото: ПАЕС

На посаду начальника управління інформації та громадських зв'язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка, який раніше був обласним координатором руху Віктора Медведчука "Український вибір".

Як повідомила пресслужба Південноукраїнської АЕС, Маленченко має "понад 20 років досвіду роботи на керівних посадах і в сфері комунікацій, зокрема працював у центральних органах влади, державних і приватних компаніях". 

"У своїй новій ролі Маленченко буде відповідальним за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що, як повідомляло видання "0512", у 2013 році Маленченко був координатором руху Віктора Медведчука "Український вибір" у Миколаївській області.

У 2020 році Маленченко був обраний депутатом Миколаївської районної ради від "Опозиційної платформи - За життя", інформує Суспільне.

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies