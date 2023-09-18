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Україна не втручається у внутрішні справи Грузії, - Ніколенко про звинувачення у підготовці грузинського "майдану"

Грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, вважає речник МЗС.

Україна не втручається у внутрішні справи Грузії, - Ніколенко про звинувачення у підготовці грузинського "майдану"
Олег Ніколенко
Фото: Укрінформ

МЗС України відреагувало на заяву грузинської спецслужби про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

Речник МЗС Олег Ніколенко оприлюднив свій коментар у Facebook. 

«Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії», — написав він.

Зазначимо, що служба державної безпеки Грузії заявила про підготовку «революційного сценарію» зміни влади в країні в жовтні-грудні цього року. Авторами «революційного сценарію» назвали ексзаступника міністра внутрішніх справ Грузії і колишнього начальника одеської поліції Гіоргі Лорткіпанідзе, ексміністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, охоронця третього президента Грузії Саакашвілі Михайла Батурина, командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі.

"Організатори розглядають можливість реалізації в Грузії сценарію, аналогічного подіям українського Євромайдану у 2014 році», — заявили в грузинській Службі державної безпеки. Доказів підготовки до таких подій Служба не надала.

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Нагадаємо, що у Грузії опозиція звинувачує прем'єр-міністра Іраклі Гарібашвілі у використанні урядового літака в особистих цілях та вимагає його відставки.

Також голова правлячої фракції "Грузинська мрія" визнав, що парламент не зможе оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі, бо для цього забракне голосів.

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