Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки

Глава держави подав до парламенту правки не лише щодо негайного відкриття декларацій народних обранців і чиновників, а й порядку декларування окремих категорій військовослужбовців. Хто з військових подаватиме декларацію? Як гарантуватимуть їхню безпеку?

Тоді народні обранці залишили право закрити декларації ще на рік, що справедливо обурило суспільство. Уже за два дні після голосування петиція з вимогою ветувати закон набрала рекордну кількість підписів (усього 83854).

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про відновлення е-декларування , який Рада ухвалила в цілому 5 вересня.

Фото: armyinform.com.ua

Хто з військових має подати декларацію

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що декларації чиновників мають бути відкритими вже зараз, а не через рік. “Власне із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко”, – закликав він.

За словами першого заступника голови Комітету ВР з антикорупційної політики, нардепа фракції “Голос” Ярослава Юрчишина, у резолютивній частині подання президента мова йде не лише про відкриття реєстру для чиновників, а й про для формування НАЗК протягом двох місяців списку тих, чиї декларації мають бути закритими – представників органів влади та депутатів місцевих рад, які служать у Силах оборони України.

“І це оптимальний варіант, – переконаний він. – Зараз відкритість декларацій може створювати певні ризики для їхньої безпеки. Тому для них застосують спеціальний режим, коли декларації подають, вони є, але доступ до них мають виключно правоохоронні органи, НАЗК і НАБУ. Ці декларації відкриють через 90 днів після завершення воєнного стану чи звільнення зі служби”.

Фото: facebook/Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин

Заступниця голови антикорупційного комітету, нардепка фракції “Слуга народу” Олена Мошенець пояснила LB.ua, що декларації мають подати військовослужбовці таких категорій:

– які проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або які відряджені на такі посади;

– які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;

– які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

– які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України “Про оборонні закупівлі”, Закону України “Про публічні закупівлі” або інших актів законодавства у сфері публічних (оборонних) закупівель, укладення договорів (контрактів), контроль за якістю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, у тому числі: уповноважені особи у розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”;

– особи, які входять до складу Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення в єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн гривень;

– особи, які входять до складу колегіального органу, утвореного державним замовником відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі";

– особи, які контролюють якість товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах розробки, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації.

Декларації цих військовослужбовців будуть у відкритому доступі.

Отже, декларантами, незалежно від звання, є військовослужбовці, які займають управлінські та матеріально відповідальні посади. Також військовослужбовці, які не обіймають штатної посади, але на них покладені організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки.

Фото: Міноборони України

“Важливо, що декларацію має подати також військовий лікар, а не лише командування ВЛК. Бо військовий лікар, незалежно від звання, ухвалює важливе рішення. Він ставить свій підпис під довідкою про висновок комісії. Тому він також має декларувати. Бо це все зона корупційних ризиків”, – додає Ярослав Юрчишин.

Не повинні подавати декларації:

– військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період;

– військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

– військові посадові особи з-поміж військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу;

– військові посадові особи з-поміж військовослужбовців військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

– військовослужбовці молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу;

– військовослужбовці строкової військової служби;

– курсанти вищих військових навчальних закладів;

– курсанти вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути.

Однак ці пункти не поширюються на тих, хто проходить військову службу в ТЦК.

Декларацію мають подавати лише керівники закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського рівня. Або керівники закладів вищої освіти та їхні заступники, керівники науково-дослідних інститутів та інших наукових установ. Інші військові посадові особи, які проходять службу у закладах, установах та організаціях, що здійснюють основну діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти чи науки, не повинні робити це.

Чому нардепи виокремили військових з ВЛК і ТЦК?

Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, нардеп «Голосу» Роман Костенко розповів LB.ua, що ще на етапі підготовки законопроєкту до другого читання орган подав правки щодо недекларування на час воєнного стану всіх без винятку військовослужбовців.

Фото: надано Романом Костенком

“Більшість у складі ВЛК і ТЦК – це військові з різними званнями, як правило, полковника на керівних посадах. Тепер ми змушуємо їх декларуватися. Не виключаю, що виникне проблема, коли вони не захочуть більше працювати. А мало б бути так: якщо є якісь питання до них, то цим мали б займатися правоохоронні органи, – каже нардеп. – Моя позиція така, що всі військовослужбовці на час воєнного стану не мають подавати декларації. Це питання безпеки всіх військових. Однак думка суспільства така, що всі у ВЛК і ТЦК – корупціонери. Та ніхто не бачить, як насправді проходить мобілізація, як кожного місяця йде поповнення. Так, ризики та корупція є. Утім на період воєнного стану військові на всіх рівнях мають бути захищені. По завершенню ВС усі ті, хто на керівних посадах, задекларуються”.

Ярослав Юрчишин підтвердив LB.ua, що безпековий комітет подавав правки щодо недекларування всіх військових, однак антикорупційний комітет відхилив їх.

“Наш комітет консенсусом ухвалив власну правку щодо декларування саме військкомів, що здійснюють закупівлі, військових з ВЛК і ТЦК. Безпека їм гарантована. Оскільки в деклараціях не буде точної адреси проживання, зазначатимуть лише вулицю. Також обмеженою буде інформація про родинні зв’язки, яку можна було б використати проти нього. Тож ризики мінімальні”, – переконаний Ярослав Юрчишин.

Нардепка фракції “Європейська солідарність” і представниця антикорупційного комітету Вікторія Сюмар також не бачить загроз для безпеки окремих категорій військовослужбовців.

Фото: detector.media Вікторія Сюмар

“Так, це питання дискутували на комітеті, але переважила позиція публічності ТЦК і ВЛК, щодо яких є багато справ про корупцію і де очевидні корупційні ризики, – вважає вона. – Тож ці люди мають вказати свої статки. Адреси справді не будуть висвітлюватися, як і в решти декларантів, включаючи нардепів і чиновників. Тобто не будуть у доступі номер квартири та інші деталі персональних даних. А відстрочку на подання таких декларацій матимуть лише ті співробітники цих установ, які виконують завдання в зоні бойових дій. Декларації всіх інших з ВЛК і ТЦК мають бути у відкритому доступі”.

Зауваження президента депутати розглянуть на початку наступного тижня. А вже наприкінці вересня парламент повинен ухвалити оновлену редакцію закону про е-декларування.