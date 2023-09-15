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Премʼєр: гроші на вибори у 2024 у бюджеті не закладені, але "якщо партнери знайдуть можливість, будемо говорити"

Премʼєр зазначив, що зараз в країни інші пріоритети, а не вибори. 

Фото: пресслужба кабміну

Гроші на проведення будь-яких виборів у бюджет наступного року не закладені. 

Вибори уряд цікавлять найменше. Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання Deutsche Welle. 

"Моя думка співпадає з відповіддю президента: зараз немає юридичних механізмів і технічних. Як людям голосувати/балотуватися в траншеях/окопах? Як працювати спостерігачам? Що робити з окупованими територіями, з ВПО, з біженцями, в тому числі в Росії?. На ці питання відповіді ніхто не дав", – сказав він. 

Шмигаль зазначив, що особливо над цими питаннями ніхто не працював, бо сконцентровані на звільненні своєї землюі 

"Для нас ключове – не результат виборів, а щоб вони були демократичні. Звичайно, якщо партнери знайдуть можливість, будемо якось говорити", – сказав він.

Фото: пресслужба кабміну

Раніше американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться.

Нагадаємо, заява спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про відсутність у Конституції заборони на проведення виборів під час дії воєнного стану спричинила жваві дискусії. І не лише в партійному чаті “Слуги народу”. Більшість депутатів з різних фракцій, з якими поспілкувався LB.ua, запевняють: до закінчення воєнного стану виборів не буде.

Тим часом у парламенті не припиняється робота над законодавчими змінами для виборів по війні. У ЦВК своєю чергою стверджують, що не отримували жодних сигналів з Офісу Президента чи ВРУ щодо старту процесу. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?".

Президент Зеленський говорив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

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