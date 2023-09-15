Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік (доповнено)

Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ключовий акцент цього проєкту – оборона й безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", – зазначив він.

Другий пріоритет – це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Третій пріоритет – медицина та освіта. На сектор освіти виділять 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину – 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року.

Четвертий пріоритет – підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшать удвічі, з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

П’ятий пріоритет – це відновлення економіки. Як зазначив Шмигаль, жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також він анонсував нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника.

Бюджет іще має проголосувати Верховна Рада.

Зі свого боку, голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа повідомила, що парламент отримав проект Державного бюджету на 2024 рік.

“Основним пріоритетом державного бюджету в 2024 році залишається безпека та і оборона. Кошти на оборону складуть 1692,6 млрд грн, що складає 21,6% ВВП. Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс – у сумі 55,8 млрд грн, а саме на виробництво зброї в Україні», - наголосила Підласа.

За словами народної депутатки, значно збільшуються видатки на підтримку ветеранів: на реалізацію програм та заходів ветеранської політики передбачені видатки в обсязі 13,6 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж було закладено у цьому році. Підтримка надаватиметься через такі основні інструменти: здійснення усіх видів реабілітації та професійної адаптації – 2,6 млрд грн (в 5 разів більше, ніж у цьому році), впровадження інституту помічника ветерана - 3,8 млрд грн, забезпечення житлом – 5,78 млрд грн.

Як зазначила Роксолана Підласа, видатки на соціальний захист збережено на рівні 2023 року (а деякі зростуть):

для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено надання різних видів допомог на суму 88,7 млрд грн,

на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово- комунальних послуг - 49,9 млрд грн (на 12 млрд грн більше, ніж у 2023 році),

соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 5,9 млрд грн (на 2,4 млрд грн більше, ніж у 2023 році),

для Пенсійного фонду (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) – 271,9 млрд гривень.

Для підтримки бізнесу за різними програмами закладено майже 30 млрд грн.

«Проект державного бюджету має чіткі пріоритети – оборона країни і економіка для перемоги, відтак в цьогорічному бюджеті майже не передбачено капітальні видатки та видатки на будівництво (зокрема, державного дорожнього фонду, державного фонду регіонального розвитку, для реалізації державних інвестиційних проектів та інші), що напряму непов’язані із визначеними пріоритетами. Для проведення непередбачуваних видатків закладено резервний фонд з обсягом у сумі 44,8 млрд гривень», - пояснила Роксолана Підласа.

Натомість, за словами народної депутатки, збережено здійснення заходів з відновлення країни з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок коштів, конфіскованих у російських фізичних та юридичних осіб на території України. Серед іншого, продовжуватиметься за сприяння ЄС здійснення заходів з відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України» у обсязі 3,2 млрд гривень.

Дефіцит закладено на рівні 1,6трлн грн, складає близько 20,4% прогнозного ВВП. Уряд профінансує дефіцит бюджету через розміщення ОВДП (на 421,6 млрд грн) та зовнішні запозичення (1,77 трлн грн). Всього в 2024 році Україна потребуватиме майже 43 млрд доларів зовнішнього фінансування (гранти та кредити).

Нагадаємо, нардепи пропонують на час війни призупинити бюджетні видатки на ремонт доріг, утримання державних дач і зйомки серіалів. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті на початку серпня.