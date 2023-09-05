Кабмін ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, - Шмигаль

Його розробка вже на фінальній стадії, наголоси глава уряду.

До 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1 – як і цьогоріч – буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди – усе це максимально для нас важливо", - сказав Шмигаль.

Серед інших пріоритетів - зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати, а також відновлення.

"Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати", - зазначив глава уряду.

Прем'єр додав, що важливо "продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові". "Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", - сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, у січні-серпні до загального і спеціального фондів держбюджету зібрали 1,6 трлн грн. крім того, Україна сподівається на підтримку партнерів, особливо Євросоюзу та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, глава Міноборони повідомляв, що один день війни коштує Україні близько 100 млн доларів. Це державні кошти, а не волонтерські збори.

Нардепи пропонують на час війни призупинити бюджетні видатки на ремонт доріг, утримання державних дач і зйомки серіалів. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті на початку серпня.

Тим часом Україна отримала від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів. Кошти витратять, зокрема, на відшкодування видатків бюджету на оплату праці робітників державних органів.