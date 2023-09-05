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Кабмін ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, - Шмигаль

Його розробка вже на фінальній стадії, наголоси глава уряду.

Кабмін ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

До 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1 – як і цьогоріч – буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди – усе це максимально для нас важливо", - сказав Шмигаль.

Серед інших пріоритетів - зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати, а також відновлення.

"Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати", - зазначив глава уряду.

Прем'єр додав, що важливо "продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові". "Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", - сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, у січні-серпні до загального і спеціального фондів держбюджету зібрали 1,6 трлн грн. крім того, Україна сподівається на підтримку партнерів, особливо Євросоюзу та Сполучених Штатів. 

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Нагадаємо, глава Міноборони повідомляв, що один день війни коштує Україні близько 100 млн доларів. Це державні кошти, а не волонтерські збори.

Нардепи пропонують на час війни призупинити бюджетні видатки на ремонт доріг, утримання державних дач і зйомки серіалів. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті на початку серпня.

Тим часом Україна отримала від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів. Кошти витратять, зокрема, на відшкодування видатків бюджету на оплату праці робітників державних органів.

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