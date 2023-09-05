Шмигаль про реформу ВЛК: запрацювала електронна черга, понад 80% військових частин підключили до е-документообігу

Крім того, комісій стало вдвічі більше.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив перші результати реформи військово-лікарських комісій.

На засіданні уряду Шмигаль заявив, що ВЛК в Україні стало вдвічі більше. До оглядів комісій залучені майже 820 цивільних лікарень.

Крім того, запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисячі воїнів. А понад 80% військових частин підключили до електронного документообігу

"Впроваджуємо принцип «довідки ходять за військовими»... Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що водночас зі змінами у ВЛК триває реформа медико-соціальної експертизи. "Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини. Це оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній, реабілітаційній, освітній сферах, у працевлаштуванні. Це діджиталізація", - додав глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій. Міністерство оборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність людини до військової служби і таким чином розширило межі придатності до служби.

Тим часом триває перевірка ВЛК, яку проводить Офіс омбудсмана. Він буде готовий надати аналіз роботи комісій після того, як за три тижні закінчить роботу із їх перевірки. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після того, як доведуть провину осіб, які займаються підробкою документів, їхні прізвища оприлюднять.