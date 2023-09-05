Наркотичні та психотропні ліки відпускатимуть за е-рецептом, - МОЗ

Паперовий рецепт діятиме лише на територіях, де ведуться бойові дії.

Із середини вересня наркотичні та психотропні лікарські засоби можна буде придбати в аптеках лише за наявності електронного рецепта.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Така норма передбачена наказом МОЗ від 21.07.2023 № 1333 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360». Ці зміни набувають чинності у середині вересня поточного року", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що такне рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу таких препаратів.

Паперовий рецепт діятиме лише на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів (тобто таких, що виготовляються в аптеці).

Для виїзду за кордон із ліками і обґрунтування призначення таких ліків лікар має надрукувати пацієнту інформаційну довідку до е-рецепта з власним підписом та печаткою.

Ухвалені зміни передбачають, зокрема, й те, що призначення пільгових психотропних ліків, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів, здійснюватиметься також за електронним рецептом.

"Водночас цифровізація процесу спростить доступ до таких ліків пацієнтам, які проходять складне лікування та потребують знеболення, адже тепер вони всі без обмежень зможуть отримувати рецепт на препарати знеболення у більш зручний спосіб", - зазначили в МОЗ.

Виписати електронний рецепт може як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст - хірург, онколог чи невролог. Отримати ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня рецептурні препарати відпускаються за е-рецептом, поряд з яким продовжить діяти і паперовий. Що змінилося в продажі ліків, та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією, читайте в матеріалі LB.ua.