Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Наркотичні та психотропні ліки відпускатимуть за е-рецептом, - МОЗ

Паперовий рецепт діятиме лише на територіях, де ведуться бойові дії.

Наркотичні та психотропні ліки відпускатимуть за е-рецептом, - МОЗ
Фото: надане автором

Із середини вересня наркотичні та психотропні лікарські засоби можна буде придбати в аптеках лише за наявності електронного рецепта.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Така норма передбачена наказом МОЗ від 21.07.2023 № 1333 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360». Ці зміни набувають чинності у середині вересня поточного року", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що такне рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу таких препаратів.

Паперовий рецепт діятиме лише на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів (тобто таких, що виготовляються в аптеці).

Для виїзду за кордон із ліками і обґрунтування призначення таких ліків лікар має надрукувати пацієнту інформаційну довідку до е-рецепта з власним підписом та печаткою.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Ухвалені зміни передбачають, зокрема, й те, що призначення пільгових психотропних ліків, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів, здійснюватиметься також за електронним рецептом.

"Водночас цифровізація процесу спростить доступ до таких ліків пацієнтам, які проходять складне лікування та потребують знеболення, адже тепер вони всі без обмежень зможуть отримувати рецепт на препарати знеболення у більш зручний спосіб", - зазначили в МОЗ.

Виписати електронний рецепт може як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст - хірург, онколог чи невролог. Отримати ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня рецептурні препарати відпускаються за е-рецептом, поряд з яким продовжить діяти і паперовий. Що змінилося в продажі ліків, та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією, читайте в матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies