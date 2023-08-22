Чехія передасть обладнання у лікарні Харкова, - Терехов

Також Чехія допоможе облаштувати первинну ланку меддопомоги на Північній Салтівці.

За результатами сьогоднішніх зустрічей з іноземними партнерами Харків отримає допомогу від Чехії та Управління Верховного Комісару ООН у справах біженців.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Чехія погодилася передати необхідне обладнання у міські лікарні й облаштувати первинну ланку меддопомоги на Північній Салтівці”, - написав Терехов.

Як додав мер Харкова, Управління Верховного Комісару ООН у справах біженців запевнило, що продовжить допомагати харківʼянам у склінні розбитих вікон у найбільш зруйнованих районах.

Також ця структура ООН візьме на себе внутрішні ремонти кількох пошкоджених будинків.

Нагадаємо, уряд Німеччини профінансує 12 місцевих ініціатив з відновлення інфраструктури. Загальна вартість проєктів складає 11,45 млн євро.