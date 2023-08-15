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МОЗ рекомендуватиме кадрові зміни у лікарнях, адміністрація яких не закупила препарати для пацієнтів з інсультом

У відомстві наголосили, що держава від себе зробила все необхідне - закупила обладнання і забезпечила фінансування.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що ініціює наради з керівниками медичних закладів, що мають контракт із НСЗУ за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті». 

Якщо виявлять неналежну роботу, відсутність препаратів для пацієнтів з інсультом та зловживання з маршрутами пацієнта, тоді МОЗ рекомендуватиме обласним військовим адміністраціям ухвалювати кадрові рішення.

Як ідеться на сайті відомства, перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров заявив, що не у всіх закладах "правильно організовано менеджмент". 

"Ці лікарні, отримуючи кошти від НСЗУ, не закуповують препарати тромболізису, тобто у лікарні, яка має лікувати людину після гострого мозкового інсульту, фактично немає цих ліків. При цьому з боку держави зроблено усе: закуплено новітнє обладнання, забезпечено фінансування. МОЗ детально дослідить такі випадки і рекомендуватиме ОВА приймати кадрові рішення там, де лікування неефективне", – сказав Дубров.

За його словами, у межах госпіталізації заклад має безоплатно забезпечити пацієнта лікарськими засобами (які централізовано закуповують), тому ситуація, коли у лікарні немає запасу ліків, є недопустимою.

Перший заступник міністра підкреслив, що лікування гострого мозкового інсульту є пріоритетним пакетом. Вартість тарифу НСЗУ у цьому пакеті, залежно від обсягу наданої допомоги, становить від 15 до 131 тисячі гривень. При цьому для пацієнта це лікування є безоплатним, а лікарні своєчасно отримують фінансування, яке повною мірою покриває видатки.

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Нагадаємо, за даними МОЗ, у 2023 році кількість інсультів в Україні збільшилась на 16%. Очікується, що через війну інсульти "помолодшають" орієнтовно на 10-15 років.

У 2020-му уряд підвищив тарифи на лікування інсульту та інфаркту.

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