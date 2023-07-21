Рецепт довголіття

Немає жодної людини на Землі, яка не хотіла б уповільнити процеси старіння, виглядати молодшою за свої роки, почуватися молодшою, покращити якість життя і продовжити своє життя! Мало хто знає, що все це можливо на хромосомному рівні, і кожен може зробити це сам. То що ж для цього потрібно? Для початку давайте розберемося в таких поняттях як «тіломіри» та «тіломірази». Що це таке та як це працює.

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Тіломіри – це «накінечники» людських хромосом. Вони відповідають за наше довголіття. Протягом життя вони коротшають, внаслідок чого ми старіємо. Вплинути на цей процес можна за допомогою ферменту – тіломірази.

Завдяки вченим, поняття «генна медицина» поступово перестає лякати, адже саме дослідження геному людини допомагає перемагати хвороби, рятувати життя, а незабаром навіть уповільнювати старіння. Американська вчена-цитогенетик Елізабет Блекберн разом із колегами Керол Грейдер та Джеком Шостаком — усі вони лауреати Нобелівської премії, які вивчають вплив тіломір та тіломірази на процес старіння, — пояснює що таке «тіломіри» на прикладі шнурків. Шнуркові пластикові накінечники не тільки полегшують надягання в отвори взуття, але й захищають самі шнурки від зношування. Такі «накінечники» – тіломіри – є у хромосомах кожної клітини людини. Вони «утримують» генетичну інформацію та захищають клітину від старіння. У процесі життєдіяльності клітини діляться, тіломіри стають коротшими. Коли їхня довжина досягає критичного мінімуму — людина вмирає. Загалом, зрозуміло: чим довші тіломіри, тим краще для здоров'я і тривалості життя.

На життєдіяльність тіломір безпосередньо впливає фермент тіломіраза, який виробляється у стовбурових, статевих та деяких інших типах тканин організму, наприклад, у клітинах епітелію кишківника. Тіломіраза уповільнює розподіл тіломір, природним чином уповільнюючи старіння, тобто, чим менше кількість ферменту, тим швидше старіння.

Чи можливо природним чином впливати на тіломіразу, щоб уповільнити скорочення тіломір і подовжити життя? Прекрасна новина – так!

Тож давайте розберемося в факторах, які уповільнюють укорочення тіломір.

1. Фізична активність.

Обов'язково для подовження життя потрібні помірні фізичні навантаження. Кожен сам собі вибирає ті вправи, які до душі саме йому (ходьба, йога, пілатес, басейн, тощо). Регулярна фізична активність не тільки здатна знизити смертність та збільшити тривалість життя, але частково ці переваги можуть бути пов'язані із збереженням тіломірних ділянок хромосом клітин нашого організму. Наприклад, 30 хв щоденного бігу уповільнюють старіння клітин на 9 років, а помірна фізична активність дозволяє зменшити біологічний вік на 7 років порівняно з малорухливим способом життя.

2. Спосіб життя.

По-перше, слід уникати несприятливих чинників: куріння, неправильного харчування, алкоголю, психологічного стресу. Необхідно виконувати вправи зменшення стресу (медитація, дихальні практики, йога), тощо.

По-друге, це повноцінний сон. Недостача сну – головна причина старіння організму людини. Наприклад, у людей із тривалістю сну менш як п'ять годин на добу відзначалося передчасне виснаження тіломірів порівняно з тими, хто спав понад 7 годин. Очевидно, що здоровий сон є найбільш сприятливою звичкою для профілактики передчасного старіння.

По-третє, потрібно покращувати якість життя. Для цього потрібно дотримуватись формули шести складових здоров'я на букву «С»: стіл, стул, сон, секс, спорт, стрес. Потрібно щодня знаходити собі те заняття, яке допоможе реалізувати цю формулу. Жити треба так, щоб вироблялися лише «гормони радості» – дофаміни, серце наповнювалося любов'ю до себе та до всіх оточуючих, робити все можливе для уникнення вироблення кортизолу – «гормону стресу», тобто «Завжди бути на позитиві».

3. Харчування.

Звичайно, правильне, збалансоване харчування – це запорука відмінного здоров'я людини, і є продукти, які мають позитивний вплив на довжину клітинних тіломір та тривалість життя в цілому.

Насамперед, це продукти з великою кількістю антиоксидантів – фрукти, ягоди, овочі, зелень. Справа в тому, що клітинні тіломіри переважно складаються з гуаніну – речовини, яка руйнується під впливом вільних радикалів, з якими й борються в організмі антиоксиданти.

На другому місці це насіння та горішки. Секрет у тому, що їхня щільна насіннєва оболонка захищає від руйнування не тільки клітини рослин від дії вільних радикалів, а й наші з вами тіломіри. Також відомо, що горіхи і насіння багаті на ненасичені жири, які, у свою чергу, здатні частково нівелювати шкоду, завдану організму насиченими жирами.

На третьому місці міцно влаштувалися продукти, багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6. Насамперед це жирна морська риба, морепродукти, авокадо. Їх вчені називають «продуктами довгожителів».

Ну, а в топ найкорисніших продуктів, які подовжують тіломіри, вчені включили банани (вони захищають наше серце і судини за рахунок великої кількості калію), малину (вона забезпечує процеси клітинного поділу), апельсини та інші цитрусові, а також гранати і ківі (в них повно вітаміну С, який не тільки зміцнює імунітет, а й покращує пам'ять та захищає від розвитку старечої деменції), а також чорниці. Живі молочні продукти вчені пропонують замінювати на авокадо (щоб знизити ризик розвитку хвороб серця та судин). А ще потрібно їсти якомога більше помідорів - лікопін, що міститься в них, продовжує молодість і забезпечує профілактику онкологічних хвороб.

Отже, якщо дотримуватися всіх перерахованих вище правил, то старість не настане довго, а, коли настане, то буде тільки на радість.

Будьте здорові!