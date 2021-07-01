Вінничанці Ірі Химич було 10 років.

У Вінниці померла єдина в Україні дитина, яка мала рідкісне генетичне захворювання прогерія - передчасне старіння організму. Ірі Химич було 10 років.

Фото: facebook.com/andreyzdesenko

Про смерть доньки повідомила її мати.

"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", - написала у фейсбуці Діна Химич.

Відомо, що життя дівчинки підтримували за допомогою медикаментів.

Сім'я Іри боролася за її життя, коштами допомагали волонтери.

У грудні 2019 року в Києві відбулася виставка власних картину Іри Химич, у якій кілька років тому лікарі діагностували прогерію.

Фото: facebook.com/andreyzdesenko

Незважаючи на юний вік, організму дівчинки було вже більше 60 років.

Дівчинка була єдиною дитиною в Україні з таким діагнозом. Її організм щорічно старів на 8-10 років.

Синдром Гетчінсона-Гілфорда (прогерія) - виключно рідкісне генетичне захворювання дітей з клінічними рисами передчасного старіння. Частота захворювання становить 1 на 8 млн новонароджених.