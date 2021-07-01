У Вінниці померла єдина в Україні дитина, яка мала рідкісне генетичне захворювання прогерія - передчасне старіння організму. Ірі Химич було 10 років.
Про смерть доньки повідомила її мати.
"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", - написала у фейсбуці Діна Химич.
Відомо, що життя дівчинки підтримували за допомогою медикаментів.
Сім'я Іри боролася за її життя, коштами допомагали волонтери.
У грудні 2019 року в Києві відбулася виставка власних картину Іри Химич, у якій кілька років тому лікарі діагностували прогерію.
Незважаючи на юний вік, організму дівчинки було вже більше 60 років.
Дівчинка була єдиною дитиною в Україні з таким діагнозом. Її організм щорічно старів на 8-10 років.
Синдром Гетчінсона-Гілфорда (прогерія) - виключно рідкісне генетичне захворювання дітей з клінічними рисами передчасного старіння. Частота захворювання становить 1 на 8 млн новонароджених.