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Україна відновила залізничне сполучення зі Словаччиною

Деталі "Укрзалізниця" обіцяє розкрити пізніше.

Україна відновила залізничне сполучення зі Словаччиною
Фото: Александр Рудоманов

АТ "Укрзалізниця" з 1 липня  відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії.

"Це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць і в зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Деталі УЗ обіцяє розкрити пізніше.

Нагадаємо, у листопаді минулого року прем'єр Словаччини закликав боротися з коронавірусом так, як колись із комуністами.

З 9 листопада 2020 Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через коронавірус.14 листопада в країні продовжили надзвичайну ситуацію на 45 днів, однак послабили жорсткий карантин через зменшення кількості хворих.

16 листопада повідомлялося,  на кордоні зі Словаччиною відкрито пішохідний рух, а транзитний проїзд залишається без обмежень і здійснюється цілодобово.

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