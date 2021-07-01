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В Україні через негоду знеструмлено 302 населені пункти у шести областях

Найбільше пошкоджень - на Львівщині та Тернопільщині.

В Україні через негоду знеструмлено 302 населені пункти у шести областях
Фото: news.err.ee

В Україні через негоду без електроенергії залишилися 302 населені пункти в шести областях.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 302 населених пункти у шести областях (Львівська - 191, Тернопільська - 79, Чернівецька - 23, Київська - 6, Кіровоградська - 2 і Дніпропетровська - 1)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 30 червня Львів вдруге за тиждень накрила негода. Через шквальний вітер та зливу вимкнулася електроенергія, тож електротранспорт тимчасово не курсує.

25 червня Львовом також прокотилася буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

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