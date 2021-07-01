До поліції Тернополя прийшов чоловік, який 15 років тому на смерть збив двох дівчат і втік

У поліцію Тернополя з повинною прийшов чоловік, який 15 років тому на смерть збив двох дівчат та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Майже 16 років тому у жовтні у селі Петриків Тернопільського району загинули двоє дівчат 16-ти та 18-ти років - у центрі села їх збив автомобіль, водій якого з місця пригоди втік, залишивши постраждалих посеред дороги. Обидві дівчини отримали несумісні з життям травми.

За деякий час у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли авто зловмисника, встановили його особу та оголосили його у розшук. Як з'ясувалося, до аварії причетний 26-річний чоловік. Йому інкримінували ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу.

Фото: tp.npu.gov.ua

30 червня 2021 року в Нацполіції області повідомили, що 29 червня цього року них надійшла заява від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік. Підозрюваного затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, у квітні минулого року на Харківщині в поліцію здався водій, який насмерть збив на авто жінку і сховав її тіло в іншій області