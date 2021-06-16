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П’яний патрульний скоїв смертельне ДТП на Вінничині

Загинула 28-річна жінка, двоє чоловіків травмовані.

П’яний патрульний скоїв смертельне ДТП на Вінничині
Фото: vn.20minut.ua

Правоохоронці розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю інспектора роти управління патрульної поліції у Київській області, яка сталася 14 червня на Вінниччині. Унаслідок аварії загинула 28-річна жінка.

За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Унаслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

За результатами медичного освідування встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано на місці ДТП.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

За інформацією місцевого видання "20 хвилин", аварія сталася біля села Нова Прилука, що поруч з Турбовом. Сам поліцейський у ДТП не постраждав. У його крові виявили 1,33 проміле алкоголю.

Один із пасажирів автомобіля поліцейського під час аварії вдарився головою та пошкодив руку. Він також був у нетверезому стані. Драгер показав 0.53 проміле.

Ще один пасажир у лікарні з переломом хребта. Це брат водія, який теж працює у правоохоронних органах.

Сам поліцейський - старший сержант Роман Шахно - родом з Вінницької області. Тут проживає, але працює у поліції Києва.

Він повністю визнав свою вину. Каже, що його на повороті засліпили фари зустрічної машини.

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