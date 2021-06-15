Посадовцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

В одному із психоневрологічних інтернатів на Київщині підпільно продавали вакцину від коронавірусу.

За інформацією пресслужби Національної поліції, поліцейські провели шість обшуків у психоневрологічному інтернаті та в адміністративних приміщеннях територіальної громади в Бучанському районі.

Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів закладу в рамках президентської програми вакцинації незахищених верств населення.

"У рамках механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак службові особи інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Посадовцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляли, на Франківщині лікаря викрили на продажу фейкових довідок про відсутність COVID-19.