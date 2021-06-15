У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Уряд у «Східному експресі»
Уряд у «Східному експресі»
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У психоневрологічному інтернаті під Києвом підпільно продавали вакцину від коронавірусу

Посадовцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

В одному із психоневрологічних інтернатів на Київщині підпільно продавали вакцину від коронавірусу.

За інформацією пресслужби Національної поліції, поліцейські провели шість обшуків у психоневрологічному інтернаті та в адміністративних приміщеннях територіальної громади в Бучанському районі.

Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів закладу в рамках президентської програми вакцинації незахищених верств населення.

"У рамках механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак службові особи інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Посадовцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляли, на Франківщині лікаря викрили на продажу фейкових довідок про відсутність COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також