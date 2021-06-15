​Онуфрій висвятив на єпископа архімандрита з бази "Миротворця"

Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій (Березовський) 13 червня висвятив на єпископа архімандрита Паїсія (Шинкарьова), який у 2014-2019 роках проживав на окупованій території Донецької області і потрапив у базу "Миротворця".

Про це повідомляється на сайті УПЦ МП.

Паїсій став єпископом Костянтинівським, вікарієм Горлівської єпархії.

"Священним синодом Української православної церкви [Московського патріархата] тобі визначено бути вікарним єпископом високопреосвященнішого Митрофана, митрополита Горлівського і Слов’янського, у якого ти вже тривалий час несеш послух. Слухайся його у всьому і слідуй його стопам, щоб не заблукати тобі у пітьмі цього віку. Навчайся прикладу його життя, щоб і тобі стати істинним прикладом пастви Христової", - сказав Онуфрій під час вручення єпископського жезла Паїсію в Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, що Паїсій потрапив у базу "Миортворця" за співпрацю з окупаційною російської адміністрацією в Горлівці. Зокрема, він освячував відділок так званої "міліції" в Горлівці.

За даними сайту УПЦ МП, Віктор Шинкарьов народився 8 січня 1988 року в місті Феодосія, яке з 2014 року знаходиться під російською окупацією.

У 2013 році був висвячений єпископом Горлівським і Слов’янським Митрофаном в сан диякона, а потім і священника, отримавши парафію в Горлівці. У серпні 2014 року храм, в якому він був настоятелем, було зруйновано в результаті прямого попадання артилерійського снаряду.

В грудні 2015 року був пострижений митрополитом Митрофаном в чернецтво з нареченням імені на честь Преподобного Паїсія Афонського (Святогорця).

До 2019 року працював у Горлівській єпархії, удостоївшись за цей час сану архімандрита. У кінці 2019 року його призначили благочинним Олександро-Невського округу міста Слов’янська, а в 2020 - виконуючим обов’язки благочинного Лиманського округу Горлівської єпархії.

У травні 2021 року синод УПЦ МП обрав його новим вікарним єпископом для Горлівської єпархії.