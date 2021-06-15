Директорам шкіл у Львові підняли зарплати до 1 тисячі доларів

Для цього з міського бюджету виділять 15 млн грн до кінця року.

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату більш ніж вдвічі - до 27 тис. грн.

Відповідне рішення 14 червня ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає Zaxid.net.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора 44 міських шкіл. Директорам усіх шкіл Львівської ОТГ до 1 вересня мають підняти зарплату до 27 тис. грн. Для цього з міського бюджету виділять 15 млн грн до кінця року.

Коментуючи рішення виконкому, мер Львова Андрій Садовий зазначив, що за цим рішенням стоїть прагнення змінити відношення до освіти як до такої.

“Якщо країна хоче мати майбутнє, то найвищий рівень заробітної плати має бути у військових, медиків і освітян…Ми бачимо у Львові успішні школи, які випромінюють енергію, де стоять черги з дітей і батьків. А з іншої сторони бачимо школи, де є спокій. Тому маючи перед собою завдання знайти найкращих 44 претендентів на директорів, ми маємо їм сказати, що ви будете мати зарплату не менше 27 тис. грн”, – сказав Садовий.

Загалом у Львівській ОТГ є 127 загальноосвітніх шкіл. Зараз середня зарплата директорів львівських шкіл становить 10-15 тис. грн.

Зазначимо, що вчителі та директори шкіл отримують базову зарплату за рахунок відповідної субвенції з держбюджету. Водночас додаткові кошти для підвищення зарплати директорам шкіл передбачать з міського бюджету Львова.