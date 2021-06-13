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Шкарлет розповів про зарплати викладачів президентського університету

Цифри озвучив йому Володимир Зеленський.

Шкарлет розповів про зарплати викладачів президентського університету
Фото: Макс Требухов

Найкращі викладачі президентського “Університету майбутнього” мають отримувати щонайменше 4 тисяч “доларів або євро”.

Про це міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, такі цифри пропонує президент Володимир Зеленський.

“Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні”, – наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, що 31 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування Президентського університету, який, за його словами, готуватиме "людей майбутнього".

Будівництво університету обійдеться в 7,2 млрд гривень.

Він буде розташований на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в Києві.

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови - 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

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