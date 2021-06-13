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Сьогодні професійне свято відзначають українські вибухотехніки

Вибухотехнічна служба в Україні була створена 13 червня 1995 року. 

У неділю, 13 червня працівники вибухотехнічної служби Національної поліції України святкують професійне свято.

“Ваша відвага, обережність, твердість руки, терпіння, витримка і самовідданість стає гарантом безпеки та рятує тисячі життів кожного дня. Нехай ваша сміливість, точність, рішучість і холодний розум завжди допомагають у нелегкій роботі!”, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначимо, вибухотехнічна служба була створена в системі МВС України 13 червня 1995 року.

Фото: police.dn.ua

Нагадаємо, у квітні Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому начальнику департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції Олександру Буханченку.

Справу щодо Буханченка розслідують вже кілька років. Спочатку слідство вела Генеральна прокуратура, а з кінця 2018 року провадження перейшло до детективів НАБУ.

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