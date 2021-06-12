У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Крім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 11 червня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також