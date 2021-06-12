Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Крім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 11 червня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.