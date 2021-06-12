Від початку червня на водоймах України загинуло 23 людини

Від початку червня 2021 року на водоймах України вже загинуло 23 людини, з них 2 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Так, на Кіровоградщині, у м. Олександрія, 11 червня у ставку потонув чоловік. До вилучення тіла з водойми залучалися рятувальники. Обставини загибелі громадянина 1985 року народження встановлюються.

Водночас у Донецькій області бійцям ДСНС вдалося врятували чоловіка, який тонув у місцевому ставку у м. Селидове.

Без жертв обійшлося у м. Херсон, де 10 червня, під час чергування на пляжі “Південний” у Гідропарку, рятувальники виявили двох людей, які тонуть. Як з'ясувалося, підліток невдало пірнув, сплигнувши з огорожі мосту, і почав тонути. Йому на допомогу кинувся 25-річний молодик, проте хлопець з переляку почав і його тягнути під воду. У результаті вже рятувальники витягли обох з води.

На Київщині 9 червня надійшло повідомлення від чергового Національної поліції про те, що на каналі Київського водосховища, поблизу села Ровжі, Пірнівської сільської громади, потонув хлопець 2003 року народження. Надзвичайники прибули на місце події і підняли з обвідного каналу тіло загиблої дитини.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua