"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Діяльність Конституційного Суду заблокована через "бунт" суддів, які вимагають повернення Тупицького
Діяльність Конституційного Суду заблокована через "бунт" суддів, які вимагають повернення Тупицького
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Від початку червня на водоймах України загинуло 23 людини

З них - 2 дітей.

Від початку червня на водоймах України загинуло 23 людини

Від початку червня 2021 року на водоймах України вже загинуло 23 людини, з них 2 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Так, на Кіровоградщині, у м. Олександрія, 11 червня у ставку потонув чоловік. До вилучення тіла з водойми залучалися рятувальники. Обставини загибелі громадянина 1985 року народження встановлюються.

Водночас у Донецькій області бійцям ДСНС вдалося врятували чоловіка, який тонув у місцевому ставку у м. Селидове.

Без жертв обійшлося у м. Херсон, де 10 червня, під час чергування на пляжі “Південний” у Гідропарку, рятувальники виявили двох людей, які тонуть. Як з'ясувалося, підліток невдало пірнув, сплигнувши з огорожі мосту, і почав тонути. Йому на допомогу кинувся 25-річний молодик, проте хлопець з переляку почав і його тягнути під воду. У результаті вже рятувальники витягли обох з води.

На Київщині 9 червня надійшло повідомлення від чергового Національної поліції про те, що на каналі Київського водосховища, поблизу села Ровжі, Пірнівської сільської громади, потонув хлопець 2003 року народження. Надзвичайники прибули на місце події і підняли з обвідного каналу тіло загиблої дитини.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також