Боєприпас виявили в Дніпрі під Венеційським мостом.

Фото: ДСНС

Водолази-сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили протитанкову міну в столичному Гідропарку.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Зазначається, що напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії р. Дніпро під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас та повідомили рятувальників.

"Для того, щоб мінімізувати можливі ризики рятувальники розпочали роботи сьогодні вранці 9 червня о 6:00. За допомогою підводних металошукачів водолази - сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС обстежили акваторію р. Дніпро у зазначеному місці та виявили протитанкову міну ТМ 62", - сказано в повідомленні.

Вибухонебезпечний предмет підняли на поверхню та передали піротехнічному розрахунку для подальшого транспортування та знищення.

Раніше в Дніпропетровській області виявили майже чотири сотні протитанкових мін часів Другої світової.