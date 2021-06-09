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У КМДА заявили про хакерську атаку на комунальний дата-центр

Можливе сповільнення та перебої в роботі деяких міських сервісів.

У КМДА заявили про хакерську атаку на комунальний дата-центр
Фото: AndreyPopov\Depositphotos

Міські системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр.

Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації.

"Спеціалісти з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно регламенту. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі", - сказано в повідомленні.

У Департаменті наголосили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

Раніше повідомляли, що СБУ заблокувала кібератаку російських спецслужб на мережі українських органів влади.

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