У КМДА заявили про хакерську атаку на комунальний дата-центр

Можливе сповільнення та перебої в роботі деяких міських сервісів.

Міські системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр.

Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації.

"Спеціалісти з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно регламенту. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі", - сказано в повідомленні.

У Департаменті наголосили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

Раніше повідомляли, що СБУ заблокувала кібератаку російських спецслужб на мережі українських органів влади.