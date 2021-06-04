СБУ заблокувала кібератаку російських спецслужб на мережі українських органів влади

На уражений комп'ютер встановлювалось шкідливе ПО яке дає можливість віддалено ним керувати.

Кіберспеціалісти Служби безпеки виявили факти цілеспрямованого поширення російськими спецслужбами шкідливого програмного забезпечення на мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єктів критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Фахівці СБУ встановили, що на початку червня цього року було здійснено масову розсилку електронних листів з підміною адреси відправника. Повідомлення нібито від Управління патрульної поліції Києва, містили шкідливі вкладення і були направлені на адресу ряду державних установ", - йдеться в повідомленні.

Шкідливе ПО встановлює на уражений комп'ютер клієнтську програму, призначену для віддаленого адміністрування. Це дає можливість віддалено керувати комп'ютером.

Фахівцям вдалося встановити контрольно-командні сервери, які в тому числі перебувають на території Росії.

Кіберспеціалісти СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі використовуючи індикатори, опубліковані в платформі "MISP-UA" для виявлення їх можливої компрометації і прийняття оперативних заходів.

Нагадаємо, напередодні українців повідомили про небезпечну спам-розсилку начебто від поліції.